Аркадий Дворкович: Шахматная олимпиада и другие турниры не будут перенесены из России - Советский спорт
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09 декабря 2019 20:28Шахматы

Аркадий Дворкович: Шахматная олимпиада и другие турниры не будут перенесены из России

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что шахматные Олимпиада, Паралимпиада, турнир претендентов и другие запланированные в России турниры не будут перенесены, а пройдут в запланированные сроки. 

«С декабря по август в России запланированы несколько крупнейших международных соревнований, в том числе чемпионат мира по рапиду и блицу, Владивосток примет половину матча за женскую шахматную корону, Всемирные шахматные олимпиада и Паралимпиада. Я говорю официально: все запланированные ФИДЕ турниры пройдут в России, - сказал Аркадий Дворкович. - С юридической, технической точки зрения нет оснований для переноса этих соревнований из России. Контракты все подписаны, спонсоры определены, уже инвестированы ресурсы в организацию и проведение».

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