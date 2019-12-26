Сергей Карякин: Надеюсь, «Спартак» найдет свою игру и пробьется в еврокубки «Спартак» ушел на перерыв на десятом месте в РПЛ.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о выступлении футбольного «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Этот год был настолько насыщенным, напряженным, что у меня не было времени ходить на матчи, – сказал 29-летний Карякин в интервью «Известиям». – Поэтому мне сложно судить о настроениях внутри команды. Надеюсь, она найдет свою игру во втором круге и по итогам сезона пробьется в еврокубки».

Напомним, после 19 туров премьер-лиги «Спартак» набрал 22 очка и занимает десятое место. С 14 октября команду тренирует немец Доменико Тедеско.

Отметим, что красно-белые продолжают выступления в Кубке России, где в ¼ финала сыграют с ЦСКА.