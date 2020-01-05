Горячкина сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь в первой партии за титул чемпионки мира Первенство планеты по шахматам среди женщин проходит в Шанхае.

Новости СМИ2 Сегодня в китайском Шанхае состоялась первая партия матча за титул чемпионки мира среди женщин. Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, которая является действующей обладательницей чемпионкой мира. Всего соперницы должны провести 12 партий.