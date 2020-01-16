Идеальная защита Горячкиной

Белые фигуры были у китайской шахматистки. Соперницы разыграли анти-берлин, где вели маневренную борьбу в позиции динамического равновесия. Белые вскрыли линию «f» и начали создавать давление на королевском фланге. После размена ферзей чемпионка мира провела ряд удачных маневров и перешла в лучший ладейный эндшпиль.

Однако где-то Цзюй Вэньцзюнь действовала неточно, и аккуратной игрой Александре Горячкиной удалось добиться уравнения. Ничья повторением последовала после 67-го хода черных. На месте проведения матча - в корпусе

По мнению экспертов в первой партии второй части матчи китаянка имела неплохие шансы на победу. Но Горячкина защищалась исключительно точно, а вот чемпиона мира действовала не так уверенно.

B ДВФУ - открыта экспозиция из Музея шахмат ФШР «История шахмат через историю фигур». Экскурсию для всех желающий провел кандидат исторических наук, куратор Музея шахмат Дмитрий Олейников.