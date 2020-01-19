Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии - Советский спорт
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19 января 2020 17:17Шахматы

Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии

Во Владивостоке продолжился матч за звание чемпионки мира между Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной. Белыми фигурами играла китайская шахматистка. 

Почетным гостем стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который дал символический старт партии и пожелал удачи участницам. Также глава региона ответил на вопросы журналистов, вручил подарки гроссмейстерам Найджелу Шорту, Хоу Ифань и всей китайской делегации, посмотрел экспозицию «История шахмат через историю комплектов» в сопровождении куратора Музея шахмат ФШР Дмитрия Олейникова, а также посетил детский турнир «Малая Белая ладья».

Цзюй Вэньцзюнь, столкнувшаяся на этом матче с блестящей дебютной подготовкой претендентки и ее штаба, постаралась сразу уже увести игру с основных теоретических путей и начала партию ходами 1.Nf3 и 2.b3. Вскоре на доске возникло построение, характерное для дебюта Цукерторта. Довольно быстро для обеих соперниц началась самостоятельная игра, ситуация на доске резко обострилась, пошла штыковая борьба «ход в ход». В позиции с разносторонними рокировками белые захватили пространство в центре и добились комфортной игры.

Однако затем китайская шахматистка начала слишком резко действовать на ферзевом фланге, вскрыв линию «b», а вскоре и вовсе азартно пожертвовала качество, что оказалось на руку сопернице. Но и россиянка ошиблась в головоломной позиции, вследствие чего чемпионка мира вернула материал и после размена ферзей получила лучший эндшпиль. В окончании со слонами и конями Цзюй Вэньцзюнь удалось добиться решающего перевеса, выиграть две пешки и одержать победу на 62 ходу.

Счет в матче сравнялся - 4,5:4,5.

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