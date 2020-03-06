В Москве найден погибшим чемпион Украины по быстрым шахматам - Советский спорт
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06 марта 2020 10:28ШахматыНечаев Юрий

В Москве найден погибшим чемпион Украины по быстрым шахматам

По предварительной версии, молодые люди могли отравиться «веселящим газом».

Вчера вечером в Москве, в доме по адресу Кастанаевская улица, 35, корпус 1, были обнаружены тела девушки и молодого человека.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», личности погибших уже установлены. Ими оказались 18-летняя профессиональная шахматистка Александра Вернигора и 26-летний гроссмейстер из Украины Станислав Богданович. Вернигора занимала 1861-е место в рейтинге мировой шахматной федерации, а Богданович является чемпионом Украины по быстрым шахматам 2013 года.

В настоящее время на месте работают следователи. По предварительной версии, девушка и молодой человек могли отравиться «веселящим газом». Рядом с телами были найдены воздушные шарики с закисью азота.

Отмечается, что несколько дней назад Богданович сыграл за команду из России в матче против Украины, который проводился в интернете.

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