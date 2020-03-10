Пятые всероссийские соревнования «Восхождение» стартуют в Сочи 10 марта

Юбилейный турнир станет особым соревнованием: в этом году отмечается 50-летие шахматного матча «Космос – Земля», и для детей-участников будет организован ряд тематических мероприятий.

На торжественном открытии, которое состоится 10 марта, пройдут праздничный концерт, подготовленный детьми и волонтерами, и представление команд, а также будет задана тема дальнейших активностей всей смены, связанных с Космосом.

Помимо соревновательной части, пройдет выставка детского рисунка, составленная из работ участников прошлых турниров, и различные конкурсы, подготовленные организаторами и волонтерами.

Для участия в соревнованиях зарегистрировались 46 команд из 29 регионов России.

Турнир проводится Федерацией шахмат России при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Официальный сайт – www.ruchess.ru

Справочная информация:

Федерация шахмат России (ФШР) – общественная некоммерческая организация, объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской федерации. Деятельность ФШР направлена на развитие и популяризацию шахмат в Российской Федерации. ФШР учреждена 15 февраля 1992 г. Органами управления ФШР является Съезд и Наблюдательный Совет ФШР. Попечительский Совет ФШР – коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий на общественных началах.

ФШР является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира «Белая ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе ФШР совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко реализуется программа «Шахматы в музеях».

ФШР разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских шахмат, содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах. Является организатором индивидуальных и командных соревнований в России, организует участие российских шахматистов в международных соревнованиях. Содействует укреплению позиций российских шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с национальными шахматными федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ФИДЕ.

Официальный сайт: http://ruchess.ru/

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в России, созданный в 2010 году для объединения благотворительных проектов семьи Тимченко и достижения устойчивых социальных результатов.

Деятельность фонда направлена на социокультурное развитие российских регионов, решение проблем социального сиротства, развитие непрофессионального детского спорта и поддержку активного долголетия. Эти стратегические направления нацелены на позитивные и устойчивые изменения в социальной сфере.

Среди ключевых целей фонда – изменение отношения общества к старшему поколению, создание условий для жизни и воспитания детей в семье, поддержка талантливых и инициативных людей в глубинке, содействие в становлении центров социокультурного развития на малых территориях, предоставление возможности для занятий спортом всем детям, независимо от возраста, физических и финансовых возможностей, места проживания и социального статуса.

Официальный сайт: www.timchenkofoundation.org