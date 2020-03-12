Детские первенства России по шахматам переносятся на осень 2020 года Новые сроки проведения соревнований будут объявлены дополнительно.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Федерация шахмат России сообщает о переносе детских первенств России 2020 года среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет.

Новые сроки проведения соревнований будут объявлены дополнительно. Информация о первенствах России среди юношей и девушек до 21 года будет опубликована дополнительно.

Все сделанные в адрес ФШР платежи остаются действительными. Если спортсмены или сопровождающие лица не смогут принять участие в соревнованиях, отправленные в ФШР взносы будут возвращены в полном объеме.