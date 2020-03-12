На турнире претендентов зрителей в игровом зале не будет

Как сообщает пресс-центр турнира, в связи с усиленными мерами безопасности, зрители не будут допущены в игровой зал, однако они могут находиться в зоне активностей. Протокольная теле- и фотосъемка перед началом первого тура продлится 5 минут.
В турнире примут участие такие звезды шахмат, как Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба - Китай), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко (все – Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим-Вашье-Лаграв (Франция), заменивший выбывшего из турнира Теймура Раджабова (Азербайджан). Гроссмейстеры сыграют два круга по круговой системе (14 туров).
Победитель получает право сразиться в матче за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула Магнусом Карлсеном (Норвегия).
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