Сергей Лазарев: Хотел бы, чтобы москвич сыграл в матче за корону

В турнире сыграют три россиянина, двое из них живут в Москве. Президент московской шахматной федерации Сергей Лазарев надеется, что Ян Непомнящий или Александр Грищук смогут бросить перчатку Магнусу Карлсену.

– Это здорово, что четвертая часть участников кандидатского форума – москвичи. Александр Грищук в блестящем стиле выиграл Гран-при и пробился в Екатеринбург. А Ян Непомнящий в том же соревновании занял второе место. И мне отрадно, что москвичи завоевали путевки не по рейтингу, не по приглашению организаторов, а в честной борьбе. Несмотря на то, что явными фаворитами сейчас являются американец Фабиано Каруана и китаец Дин Лижень, надеюсь, что Ян и Саша смогут бороться за заветное первое место.

Непомнящий – яркий комбинационный шахматист. И думаю, что его время наконец-то пришло. Он одногодка Сергея Карякина и если у Сергея сейчас чувствуется небольшой спад, то Ян, наоборот, набирает обороты. На последнем блице «Аэрофлота» он победил в блестящем стиле. Грищук уже всем давно все доказал. Помните, как в 2011 году он едва не вышел на матч с Анандом, уступив только в финале Борису Гельфанду. И судя по настрою, Саша и сейчас стремится использовать свой шанс.

Мы в свою очередь работаем над тем, как воспитать среди нового поколения новых Грищуков, Карякиных, Непомнящих. Москва живет шахматной жизнью, а мы делаем все, чтобы эта жизнь была ярче.