На турнире претендентов усилены меры безопасности В связи с эпидемиологической ситуацией и ФИДЕ усиливает меры безопасности на турнире претендентов в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба турнира.

Зрители не будут допущены на место проведения в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg. Только аккредитованные лица, включая прессу, допускаются в игровой зал на первые 5 минут с момента начала партии. Фото- и видеосъемка возможны только с расстояния 6 метров от игроков.

Ранее зрителем разрешили следить за партиями в помещении соседним с игровым залом