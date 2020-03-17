Непомнящий начал с победы Турнир претендентов В Екатеринбурге завершился первый тур турнира претендентов. Две партии завершились победой одного из участников.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными дожал в эндшпиле на 73-м ходу голландца Аниша Гири. В поединке двух китайских шахматистов ван Хао обыграл Дин Лиженя. >Вничью сыграли россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Фабиано Каруана (США). Второй тур пройдет завтра. В нем встречаются: Каруана – Алексеенко, Непомнящий – Грищук, Ван Хао – Гири, Вашье-Лаграв – Дин Лижень.