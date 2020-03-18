Сергей Лазарев: Москвич в лидерах? Это здорово!

– Не думал, что сразу две партии первого тура завершатся результативно, – сказал Лазарев. – Насколько мне удавалось следить за такими сложными турнирами, обычно идет разведка боем. А тут 50 процентов поединков оказались зрелищными. Более того, москвич Александр Грищук мог переиграть Кирилла Алексеенко из Питера, но в позиции с преимуществом, причем эта позиция была абсолютно в стиле Грищука, Александра, думаю подвел цейтнот.

Очень рад, что с такого уверенного старта начал наш Ян Непомнящий. Если честно перед турниром было чувство, что Ян будет бороться за первое место. Об этом я сказал в интервью вашему изданию. И то, что Непомнящий смог дожать Гири в такой сложной позиции говорит о том, что Ян хорошо готов. Мне кажется, что это придаст ему дополнительной уверенности. Очень переживаю за всех наших шахматистов, но то, что уже с первого тура в лидерах москвич – это здорово. Надеюсь, что Непомнящий будет только наращивать свой успех. Главное – это справиться с самим собой.

Что касается китайской дуэли, то мало, кто ожидал, что Ван Хао победит Динга, да еще и черными. Динг играл, как-то неуверенно, не так, как умеет. Думаю, что это удар для одного из главных фаворитов. Но он сильный шахматист, должен прийти в себя.

Посмотрим, как коронавирус скажется на моральном состоянии участников. Сейчас, когда отменились все соревнования, здорово, что ФИДЕ смогла все так организовать. Надеюсь, что так будет до конца турнира.

Напомним, что Яна Непомнящего и Александра Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Кирилла Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».