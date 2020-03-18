Непомнящий сыграл вничью с Грищуком, Алексеенко проиграл Каруане

Второй тур претендентов прошел в Екатеринбурге. Россияне Ян Непомнящий и Александр Грищук сыграли вничью, Кирилл Алексеенко проиграл Фабиано Каруане.
Победитель турнира претендентов в конце 2020-го года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.
Турнир претендентов.
Екатеринбург.
2-й тур.
Фабиано Каруана (США) – Кирилл Алексеенко (Россия) – 1:0;
Ян Непомнящий (Россия) – Александр Грищук (Россия) - 0,5:0,5;
Ван Хао (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5;
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Дин Лижэнь (Китай) – 1:0.
Турнирное положение: Непомнящий, Каруана, Вашье-Лаграв, Хао – по 1,5, Грищук – 1, Алексеенко, Гири – по 0,5, Лижэнь – 0.