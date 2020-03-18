Непомнящий сыграл вничью с Грищуком, Алексеенко проиграл Каруане В Екатеринбурге прошел второй тур претендентов на матч за звание чемпиона мира.

Второй тур претендентов прошел в Екатеринбурге. Россияне Ян Непомнящий и Александр Грищук сыграли вничью, Кирилл Алексеенко проиграл Фабиано Каруане. Победитель турнира претендентов в конце 2020-го года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону. Турнир претендентов. Екатеринбург. 2-й тур. Фабиано Каруана (США) – Кирилл Алексеенко (Россия) – 1:0; Ян Непомнящий (Россия) – Александр Грищук (Россия) - 0,5:0,5; Ван Хао (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5; Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Дин Лижэнь (Китай) – 1:0. Турнирное положение: Непомнящий, Каруана, Вашье-Лаграв, Хао – по 1,5, Грищук – 1, Алексеенко, Гири – по 0,5, Лижэнь – 0.