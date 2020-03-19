Сергей Лазарев: Все становится очень интересно

- То, что нет скучных ничьих уже огромный плюс, - комментирует Лазарев. То, что не проигрывают москвичи – для меня тоже отличный знак. То, что Ян Непомнящий в лидирующей четверке вызывает оптимизм.

Что могу сказать по второму туру. Ужасно жалко по-человечески китайца Динга. Не попал этот железный парень в турнир. Не припомню от него в последние годы такого провала. Нужно послушать его мнения, что с ним не так. Надеюсь, что после турнира он все всем объяснит. Не блещет и Гири, который тоже должен был получить вторую баранку. Если гроссмейстеры еще пару туров не смогут победить, то про Екатеринбург им придется забыть – выступят статистами.

Очень впечатляет Каруана. Играет, как машине. Чувствуется от него невероятная мощь. И тут Гришуку и Непомнящему нужно все сделать для того, чтобы найти оружие против американца. Между собой ребята наши провели интересную партию. И если бы не «сон» Саши во время партии, Яну было бы очень непросто. Но вечные цейтноты – всегдашняя проблема Саши. Но то, что москвичи разошлись миром – меня устраивает.

Что ж, дебют турнира удался и нас ждет увлекательный третий тур.

Напомним, что Непомнящего и Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Алексеенко личный спонсор — компания «СИМА-ЛЕНД».