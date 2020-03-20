Сергей Лазарев: Дин воскрес. Теперь он вооружен и очень опасен

– Если честно, думал, что результативных партий будет, как минимум, две, – прокомментировал Лазарев. – Во время просмотра тура казалось, что отличные перспективы имеет Ян Непомнящий. Вы знаете, хотел бы отметить его активную игру. Он не действует академически, а порой, очень азартно рискует. Такая тактика заставляет переживать за него, но пока она приносит свои плоды. В какой-то момент Непомнящий в поединке с Кириллом Алексеенко получил возможность перехватить инициативу. Правда, позиция была настолько сложной, что разобраться в ней было крайне тяжело, даже такому опытному шахматисту, как Ян. Ничья – закономерный результат. Хотя, я очень бы хотел, чтобы Непомнящий ушел в режим «+2».

А вот примечательно, что случилось то, чего все ждали и удивлялись, почему это не происходит? Дин Лижень вернулся в большую игру. В поединке с главным фаворитом Каруаной, он прекрасно разобрался в позиции, где американец долго шел по домашнему анализу. Однако в какой-то момент Фабиано то ли перепутал вариант, то ли вариант дал сбой, но китаец получил абсолютно выигранное положение и несмотря на дефицит времени четко реализовал перевес. Так что Дин воскрес. Теперь он вооружен и очень опасен.

Остальные два поединка завершились миром без особых приключений. И к первому выходному мы подходим с такими выводами: турнир непредсказуем, борьба ожидается очень интересной, один из главных фаворитов – Дин после двух пробоин вернулся в гонку преследования. Из приятных моментов стоит отметить отличную игру Яна Непомнящего.

Напомним, что Непомнящего и Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».