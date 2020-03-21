Непомнящий сыграл вничью с Каруаной, а Алексеенко – с Ван Хао В Екатеринбурге продолжается турнир претендентов.

В четвертом туре все партии завершились вничью.

Не смогли определить победителя россиянин Ян Непомнящий и американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао и россиянин Кирилл Алексеенко, француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Александр Грищук, а также китаец Дин Лижэнь и голландец Аниш Гири.

По итогам четвертого тура сразу у трех гроссмейстеров по 2,5 очка – у Непомнящего, Вашье-Лаграва и Ван-Хао.

У Каруаны и Грищука по – 2, Дин Лижень, Алексеенко и Гири набрали по 1,5.

Турнир претендентов с участием восьми гроссмейстеров продлится в Екатеринбурге до 3 апреля. Победитель получит право встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.