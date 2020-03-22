Непомнящий обыграл Ван Хао и возглавил таблицу турнира претендентов

На турнире претендентов в Екатеринбурге завершился пятый тур.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, играя белыми фигурами, на 43-м ходу обыграл китайца Ван Хао. Теперь в активе Непомнящего 3,5 очка, и он единолично возглавляет турнирную таблицу.
Остальные матчи завершились вничью:
Александр Грищук (Россия) – Дин Лижэн (Китай) – 0,5:0,5
Кирилл Алексенко (Россия) – Маким Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5
Аниш Гири (Голландия) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5
Турнирная таблица
1. Непомнящий (Россия) – 3,5 очка
2. Вашье-Лаграв (Франция) – 3
3. Грищук (Россия) – 2,5
4. Ван Хао (Китай) – 2,5
5. Каруана (США) – 2,5
6. Дин Лижэнь (Китай) – 2
7. Гири (Голландия) – 2
8. Алексеенко (Россия) – 2
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