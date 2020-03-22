Непомнящий обыграл Ван Хао и возглавил таблицу турнира претендентов Победитель сыграет за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

На турнире претендентов в Екатеринбурге завершился пятый тур.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, играя белыми фигурами, на 43-м ходу обыграл китайца Ван Хао. Теперь в активе Непомнящего 3,5 очка, и он единолично возглавляет турнирную таблицу.

Остальные матчи завершились вничью:

Александр Грищук (Россия) – Дин Лижэн (Китай) – 0,5:0,5

Кирилл Алексенко (Россия) – Маким Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5

Аниш Гири (Голландия) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Турнирная таблица

1. Непомнящий (Россия) – 3,5 очка

2. Вашье-Лаграв (Франция) – 3

3. Грищук (Россия) – 2,5

4. Ван Хао (Китай) – 2,5

5. Каруана (США) – 2,5

6. Дин Лижэнь (Китай) – 2

7. Гири (Голландия) – 2

8. Алексеенко (Россия) – 2