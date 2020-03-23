Непомнящий обыграл Дин Лиженя и укрепил лидерство В Екатеринбурге продолжается 6-й тур турнира претендентов.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми переиграл китайца Дин Лиженя, набрал 4,5 очка, и укрепил лидерство в турнире вне зависимости от исхода остальных партий.

Партии Кирилл Алексеенко (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды), Александр Грищук (Россия) – Фабиано Каруана (США) и Ван Хао (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) продолжаются.