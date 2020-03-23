Непомнящий обыграл Дин Лиженя и укрепил лидерство

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми переиграл китайца Дин Лиженя, набрал 4,5 очка, и укрепил лидерство в турнире вне зависимости от исхода остальных партий.
Партии Кирилл Алексеенко (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды), Александр Грищук (Россия) – Фабиано Каруана (США) и Ван Хао (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) продолжаются.
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