Непомнящий потерпел первое поражение В Екатеринбурге продолжается седьмой тур турнира претендентов. Главное событие тура – поражение российского гроссмейстера Яна Непомнящего от француза Максима Вашье-Лаграва.

Непомнящий сдался на 42-м ходу. Россиянин играл черными. Напомним, после 6-ти туров Ян был единоличным лидером, набрав 4,5 очка. Вашье-Лаграв шел на втором месте с 3,5 очками. Таким образом, француз догнал Непомнящего.

Вне зависимости от исхода остальных партий, оба гроссмейстера возглавят таблицу по итогам 7-го тура.