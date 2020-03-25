Непомнящий потерпел первое поражение - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 марта 2020 18:09Шахматы

Непомнящий потерпел первое поражение

В Екатеринбурге продолжается седьмой тур турнира претендентов. Главное событие тура – поражение российского гроссмейстера Яна Непомнящего от француза Максима Вашье-Лаграва.

Непомнящий сдался на 42-м ходу. Россиянин играл черными. Напомним, после 6-ти туров Ян был единоличным лидером, набрав 4,5 очка. Вашье-Лаграв шел на втором месте с 3,5 очками. Таким образом, француз догнал Непомнящего.

Вне зависимости от исхода остальных партий, оба гроссмейстера возглавят таблицу по итогам 7-го тура.

Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Осторожно, расизм: от слез Роберто Карлоса до «обезьянок» Дзюбы Недавно РПЛ вступила в совершеннолетие – первые матчи премьер-лиги состоялись 18 лет назад. Открываем цикл материалов о самом интересном, что произошло в нашем клубном футболе за эти годы. 24.03.2020 19:30 Футбол Зибрак Артем
Шахматы вживую без коронавируса со звездами футбола, кино и музыки Сегодня 14.00! 25.03.2020 13:30 Футбол
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
Бразилец Уайлд стал первым теннисистом, заболевшим коронавирусом ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео)
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
19:13 Футбол Луис Рубиалес: Вернемся к нормальной жизни – поговорим о датах, цель – спасти сезон в Испании
19:10 Футбол Максименко – о пандемии коронавируса: Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают
19:02 Баскетбол Евролига подтвердила, что собирается доиграть все оставшиеся матчи сезона
18:50 ММА Даниэль Кормье: Хабиб даст реванш Макгрегору
18:45 Футбол Вадим Евсеев: Симеоне – самый дорогой водитель автобуса в мире
18:29 Олимпиада Президент России Путин объявил следующую неделю нерабочей
18:20 ММА Менеджер Нурмагомедова: Хабиб вообще не думает о деньгах
18:14 ММА Дана Уайт – о коранавирусе: Избежать его нельзя, это все равно, что от рака прятаться
18:09 Шахматы Непомнящий потерпел первое поражение
17:58 Бокс Джошуа ушел на самоизоляцию
17:57 Олимпиада Томас Бах: Перенос ОИ – это головоломка, все участники должны будут пойти на жертвы и компромиссы
17:52 ММА Глава UFC показал фото «пожилых» Нурмагомедова и Фергюсона
17:43 Гандбол ЕГФ перенесла финалы гандбольных еврокубков на август и сентябрь
17:34 Футбол Клубы Серии А предложили расширить лигу до 22 команд
17:15 Футбол «Рома» обеспечит едой и медицинскими товарами своих пожилых болельщиков
17:05 Футбол «Челси» планирует купить игрока «Хетафе»
16:58 Формула-1 Источник: «Рено» может покинуть Формулу-1 после сезона-2020
16:55 Футбол Матч Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия» стал биологической бомбой
16:40 Футбол Александр Медведев: О досрочном завершении сезона РПЛ говорить нецелесообразно
16:39 Бокс WBO отложила все соревнования по боксу до июня
"Не полагаться на авось": Владимир Путин рассказал о мерах по борьбе с пандемией
Тюменские отельеры переживают кризис из-за коронавируса
В Хабаровске работодатели медленно гасят долги по зарплате
Обращение Путина в связи с пандемией коронавируса: главное
Вторая на Ставрополье пациентка переносит коронавирус без симптомов
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика