Турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса Дата возобновления соревнований будет объявлена позднее.

Шахматный турнир претендентов, проходящий в Екатеринбурге, приостановлен из-за коронавируса.

Об этом сообщает Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

«ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения участников и руководящих лиц домой. В сложившейся ситуации президент ФИДЕ принял решение прекратить турнир. Он будет продолжен позже, а точные даты будут объявлены в ближайшее время, насколько позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией коронавирус», - сообщает пресс-служба ФИДЕ.

FIDE stops #FIDECandidates



Official announcement - Starting March 27, 2020, Russia interrupts air traffic with other countries without indicating any time frames. In this situation FIDE President decided to stop the tournament.https://t.co/bnDDJhFuiG pic.twitter.com/YYo3SMidqj — International Chess Federation (@FIDE_chess) March 26, 2020

Напомним, с 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 450 тыс. человек, около 21 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.