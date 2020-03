Турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса

Шахматный турнир претендентов, проходящий в Екатеринбурге, приостановлен из-за коронавируса.

Об этом сообщает Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

«ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения участников и руководящих лиц домой. В сложившейся ситуации президент ФИДЕ принял решение прекратить турнир. Он будет продолжен позже, а точные даты будут объявлены в ближайшее время, насколько позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией коронавирус», - сообщает пресс-служба ФИДЕ.

FIDE stops #FIDECandidates



Official announcement - Starting March 27, 2020, Russia interrupts air traffic with other countries without indicating any time frames. In this situation FIDE President decided to stop the tournament.https://t.co/bnDDJhFuiG pic.twitter.com/YYo3SMidqj