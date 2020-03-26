Сергей Карякин: ФИДЕ выбрала меньшее из зол, остановив турнир претендентов ФИДЕ приняла решение о приостановке турнира претендентов в Екатеринбурге.

Гроссмейстер Сергей Карякин – про приостановку турнира претендентов в Екатеринбурге.

– Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович пояснил, что единственная причина приостановки: с 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами.

– Если вышло распоряжение, что самолеты за границу перестают летать, то, конечно, нужно, как можно быстрее эвакуировать участников, членов их штабов, – сказал Карякин корреспонденту «Советского спорта» Юрию Волохову. – Если сейчас турнир довести до конца, зарубежные участники не смогут улететь на родину. В данном случае решение совершенно правильное и единственно верное – остановить турнир после первого круга. Это меньшее из зол: давайте выдохнем, а продолжим турнир, когда ситуация в мире с коронавирусом нормализуется.