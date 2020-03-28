Магнус Карлсен: Организаторы турнира претендентов сделали все, что было возможно Чемпион мира по шахматам похвалил FIDE за попутку проведения первенства в Екатеринбурге.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отметил, что организаторы турнира претендентов сделали все, что было возможно в условиях пандемии коронавируса.

«Очевидно, что сложившаяся ситуация хаотична, а все, кто изначально призывали отложить турнир теперь скажут: «Я же говорил». Но я считаю, что организаторы попробовали и сделали все, что было в их силах, но сейчас все это стало невозможно. Даже семь сыгранных туров имеют свою ценность. Мы, по крайней мере, попытались», – цитирует Карлсена пресс-служба Международной шахматной федерации.

Напомним, что турнир претендентов в Екатеринбурге был прерван после семи туров.

Лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.

Победитель получит право провести матч за шахматную корону с Карлсеном.