Магнус Карлсен: Организаторы турнира претендентов сделали все, что было возможно

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отметил, что организаторы турнира претендентов сделали все, что было возможно в условиях пандемии коронавируса.
«Очевидно, что сложившаяся ситуация хаотична, а все, кто изначально призывали отложить турнир теперь скажут: «Я же говорил». Но я считаю, что организаторы попробовали и сделали все, что было в их силах, но сейчас все это стало невозможно. Даже семь сыгранных туров имеют свою ценность. Мы, по крайней мере, попытались», – цитирует Карлсена пресс-служба Международной шахматной федерации.
Напомним, что турнир претендентов в Екатеринбурге был прерван после семи туров.
Лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка.
Победитель получит право провести матч за шахматную корону с Карлсеном.
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