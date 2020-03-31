Супруга гроссмейстера Ароняна и участница семи шахматных олимпиад скончалась от последствий ДТП

В Ереване от последствий травм, полученных в автомобильной аварии, скончалась австралийская шахматистка Арианна Каоили. Об этом в своем твиттере сообщил супруг покойной армянский гроссмейстер Левон Аронян.
«У меня нет слов, чтобы выразить скорбь в связи со смертью моей жены Арианны. Она была умным, трудолюбивым и жизнерадостным человеком, жившим прекрасной жизнью… Я люблю тебя, дорогая. Спи спокойно», – написал Аронян.
Каоили родилась в столице Филиппин Маниле, но в 2004 году стала гражданкой Австралии. Арианна дважды соревновалась на шахматных олимпиадах в составе сборной Филиппин и пять раз в качестве представительницы команды Австралии.
Каоили и Ароян жили вместе с 2008 года.
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