Супруга гроссмейстера Ароняна и участница семи шахматных олимпиад скончалась от последствий ДТП Арианне Каоили было 33 года.

В Ереване от последствий травм, полученных в автомобильной аварии, скончалась австралийская шахматистка Арианна Каоили. Об этом в своем твиттере сообщил супруг покойной армянский гроссмейстер Левон Аронян.

«У меня нет слов, чтобы выразить скорбь в связи со смертью моей жены Арианны. Она была умным, трудолюбивым и жизнерадостным человеком, жившим прекрасной жизнью… Я люблю тебя, дорогая. Спи спокойно», – написал Аронян.

Каоили родилась в столице Филиппин Маниле, но в 2004 году стала гражданкой Австралии. Арианна дважды соревновалась на шахматных олимпиадах в составе сборной Филиппин и пять раз в качестве представительницы команды Австралии.

Каоили и Ароян жили вместе с 2008 года.