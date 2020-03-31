Непомнящий поднялся на четвертую строчку рейтинга FIDE Ранее россиянин занимал пятое место.

Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг лучших гроссмейстеров мира.

Первое место по-прежнему занимает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2863 очка), на втором месте находится американец Фабиано Каруана (2835), третью строчку занимает китаец Дин Лижэнь (2791). А вот россиянин Ян Непомнящий поднялся с пятого места на четвертое (2784).

Другой российский гроссмейстер Александр Грищук (2777) опустился в рейтинге с четвертой строчки на шестую, пропустив еще и француза Максима Вашье-Лаграва (2778).

Напомним, что Непомнящий и Вашье-Лаграв лидировали на турнире претендентов, который был прерван после семи туров.

Рейтинг ФИДЕ

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2863 очка

2. Фабиано Каруана (США) – 2835

3. Дин Лижэнь (Китай) – 2791

4. Ян Непомнящий (Россия) – 2784

5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2778

6. Александр Грищук (Россия) – 2777

7. Левон Аронян (Армения) – 2773

8. Уэсли Соу (США) – 2770

9. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2765

10. Аниш Гири (Голландия) – 2764…

17. Сергей Карякин (Россия) – 2752…

22. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2726…

24. Петр Свидлер (Россия) – 2723…

25. Никита Витюгов (Россия) – 2722…

29. Владислав Артемьев (Россия) – 2716…