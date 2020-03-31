Непомнящий поднялся на четвертую строчку рейтинга FIDE

Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг лучших гроссмейстеров мира.
Первое место по-прежнему занимает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2863 очка), на втором месте находится американец Фабиано Каруана (2835), третью строчку занимает китаец Дин Лижэнь (2791). А вот россиянин Ян Непомнящий поднялся с пятого места на четвертое (2784).
Другой российский гроссмейстер Александр Грищук (2777) опустился в рейтинге с четвертой строчки на шестую, пропустив еще и француза Максима Вашье-Лаграва (2778).
Напомним, что Непомнящий и Вашье-Лаграв лидировали на турнире претендентов, который был прерван после семи туров.
Рейтинг ФИДЕ
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2863 очка
2. Фабиано Каруана (США) – 2835
3. Дин Лижэнь (Китай) – 2791
4. Ян Непомнящий (Россия) – 2784
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2778
6. Александр Грищук (Россия) – 2777
7. Левон Аронян (Армения) – 2773
8. Уэсли Соу (США) – 2770
9. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2765
10. Аниш Гири (Голландия) – 2764…
17. Сергей Карякин (Россия) – 2752…
22. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2726…
24. Петр Свидлер (Россия) – 2723…
25. Никита Витюгов (Россия) – 2722…
29. Владислав Артемьев (Россия) – 2716…