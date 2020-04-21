Непомнящий победил Вашье-Лаграва в армагеддоне - Советский спорт
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21 апреля 2020 21:48ШахматыВолохов Юрий

Непомнящий победил Вашье-Лаграва в армагеддоне

Продолжается первый в истории шахмат интернет-турнир, который организовал чемпион мира Магнус Карлсен.

Во втором туре российский гроссмейстер Ян Непомнящий играл с французом Максимом Вашье-Лагравом. Первую партию белыми Ян проиграл. Затем были две ничьи. И дожал соперника россиянин в армагеддоне.

Напомним, регламент турнира. Каждый матч состоит из четырех партий рапида (15 минут + 10 секунд), победитель получит три очка, проигравший – ноль. При равном счете 2:2 будет сыгран армагеддон, по итогам которого победитель получит два очка, проигравший – одно. По результатам кругового турнира определятся четыре участника нокаут-финала.

Кроме Карлсена в турнире участвуют Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба - США), Аниш Гири (Нидерланды), Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лагшрав (Франция), Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фирузджа (Иран).

Призовой фонд – 250 тысяч долларов. Победитель получит 70 тысяч.

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