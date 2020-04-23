Непомнящий победил Гири на турнире Карлсена

Счет матча Гири - Непомнящий - 2,5 на 1,5 в пользу россиянина. Напомним, что онлайн-турнир организовал чемпион мира Магнус Карлсен, который после трех туров возглавил сводную таблицу. На этом этапе соперники проводят рапид-матчи из четырех партий (при равном счете назначается армагеддон).
Другие результаты 3-го тура: Фабио Каруана (США) - Карлсен (Норвегия) - 1:3, Алиреза Фиружа (Иран) - Хикару Накамура (США) - 0,5-3,5, Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Дин Лижэнь (Китай) - 2:3. Турнирное положение: Карлсен - 8 очков, Накамура - 7, Дин Лижэнь - 6, Вашье-Лаграв, Непомнящий, Каруана - 5, Фиружа, Гири - 0.
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