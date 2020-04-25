Непомнящий проиграл первую партию Накамуре Продолжается шахматный турнир в интернете, организованный чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Сегодня завершается 4-й тур. В первой партии своего матча с американцем Хикару Накамурой российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл черными.

Напомним, каждый мини-матч состоит из четырех партий в быстрые шахматы.

В турнире кроме Магнуса Карлсена участвуют - Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба - США), Аниш Гири (Нидерланды), Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фирузджа (Иран).

И призовой фонд весьма солидный – 250 тысяч долларов. Победитель получит 70 тысяч.

Турнир стартовал 18 апреля. Каждый матч состоит из 4 партий рапида (15 минут + 10 секунд), победитель получит 3 очка, проигравший – 0. При равном счете 2:2 будет сыгран армагеддон, по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший – 1. По результатам кругового турнира определятся четыре участника нокаут-финала.