Карлсен потерпел первое поражение в онлайн-турнире, уступив Гири Несмотря на неудачу действующий чемпион мира сохранил первое место.

Норвежец Магнус Карлсен в пятом туре онлайн-турнира потерпел первое поражение. По итогам четырех партий в быстрые шахматы Карлсен уступил голландцу Анишу Гири 1,5:2,5.

В другом воскресном матче иранец Алиреза Фируджа обыграл француза Максима Вашье-Лаграва (2,5:1,5).

В данный момент Карлсен лидирует в турнирной таблице, набрав 11 очков. У Вашье-Лаграва – 5, у Гири – 4, а у Фируджи – 3.

В пятом туре также встречаются американцы американцы Хикару Накамура (10 очков) и Фабиано Каруана (8), а также россиянин Ян Непомнящий (5) и китаец Дин Лижэнь (8).

Турнир с призовым фондом в 250 тысяч долларов, организованный по инициативе Карлсена, завершится 3 мая.