Федерация шахмат России проведет благотворительный онлайн-турнир «Сборная – России» По инициативе сильнейших российских гроссмейстеров ФШР при поддержке Минспорта проведет благотворительный онлайн-турнир «Сборная – России».

Мероприятие состоится с 12 по 14 мая. В турнире примут участие Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев.

Призовой фонд турнира будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с COVID-19. Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать – в зависимости от потребностей. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.

Турнир пройдет при информационной поддержке «Матч ТВ» и будет транслироваться в прямом эфире.

Местом проведения турнира станет одна из популярнейших игровых платформ Lichess.org.