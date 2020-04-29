Непомнящий не вышел в полуфинал онлайн-турнира, организованного Карлсеном За победу в турнире поборются норвежский чемпион мира, а также Каруана, Накамура и Дин Лижень.

В шестом туре онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational американец Фабиано Каруана обыграл француза Максима Вашье-Лаграва. Итоговой счет 2,5:1,5.

В параллельном матче другой представитель США Хикару Накамура выиграл у китайского гроссмейстера Дина Лиженя со счетом 3:2. По итогам четырех партий была зафиксирована ничья, а в армагеддоне победы добился Накамура, играя черными.

Таким образом, за один тур до завершения кругового турнира выход в полуфинал гарантировали себе действующий чемпион мира Магнус Карлсен, Каруана, Накамура и Дин Лижень.

На данный момент турнирное положение выглядит следующим образом.

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 13 очков

2. Фабиано Каруана (США) – 13

3. Хикару Накамура (США) – 13

4. Дин Лижень (Китай) – 12

5. Ян Непомнящий (Россия) – 6

6. Алиреза Фируджа (Иран) – 6

7. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 5

8. Аниш Гири (Голландия) – 4.

Завтра в заключительном туре кругового турнира Карлсен встретится с Дином Лиженем, Непомнящий – с Фируджей, Вашье-Лаграв – с Накамурой, а Гири – с Каруаной.