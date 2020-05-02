Карлсен победил Дина Лижэня и в финале онлайн-турнира сыграет с Накамурой Победитель соревнований получит 70 тысяч долларов.

Вторым финалистом шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational стал действующий чемпион мира Магнус Карлсен. В полуфинале норвежец обыграл китайца Дина Лижэня – 2,5:1,5. Вчера права сыграть в финале добился американец Хикару Накамура, победив своего соотечественника Фабиано Каруану (4:2). Финал Карлсен – Накамура состоится 3 мая. Победитель получит 70 тысяч долларов, а общий призовой фонд онлайн-турнира составляет 250 тысяч.