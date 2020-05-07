«Матч ТВ» покажет благотворительный турнир «Сборная – России» Телеканал является информационным партнером соревнования

С 12 по 14 мая по инициативе сильнейших российских гроссмейстеров пройдет первый благотворительный шахматный онлайн-турнир «Сборная — России». Весь призовой фонд будет распределен среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19 вне зависимости от занятых участниками мест. Соревнование в прямом эфире в полном объеме покажет тематический канал «Матч! Страна». На федеральном «Матч ТВ» запланированы ежедневные обзорные программы, а также финал.

В период глобального карантина шахматы являются уникальным видом спорта, который успешно функционирует в формате онлайн, объединяя профессионалов, любителей и болельщиков по всему миру. Благотворительный онлайн-турнир «Сборная — России» соберет звездный состав: Владимир Крамник, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев. партнером соревнования Еще до старта турнира они определят, как и какому именно медицинскому учреждению перечислят денежные средства. В настоящий момент формирование призового фонда продолжается: сумма уже превысила 5 миллионов рублей. Весь призовой фонд будет распределена между регионами в равных долях.

14-й чемпион мира Владимир Крамник: «Шахматы являются уникальным видом спорта, заниматься которым можно и в режиме самоизоляции. Мы решили организовать соревнование, средства от которого будут переданы нашим медицинским учреждениям и врачам, борющимся с эпидемией. Таким образом, благотворительный онлайн-турнир «Сборная — России» с участием сильнейших гроссмейстеров страны будет интересен не только с точки зрения спортивного результата, но и важным социальным явлением. Мы рады, что «Матч ТВ» стал информационным партнером турнира и поддержал наше начинание».

На первом этапе онлайн-турнира «Сборная — России» участники проведут два круга в блиц с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 2 секунд на ход. На втором этапе четверка сильнейших определит чемпиона по нокаут-системе.

Расписание:

12 мая — первый круг (7 туров)

13 мая — второй круг (7 туров)

14 мая — полуфиналы и финал.

Благотворительный шахматный онлайн-турнир «Сборная — России» можно будет также увидеть на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч!».