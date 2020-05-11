Фонд Тимченко поддержит первый шахматный благотворительный онлайн-турнир «Сборная – России» - Советский спорт
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11 мая 2020 13:50Шахматы

Фонд Тимченко поддержит первый шахматный благотворительный онлайн-турнир «Сборная – России»

По итогам турнира Фонд Тимченко передаст медицинские товары в 10 регионов.

В период глобальной изоляции шахматы стали уникальным видом спорта, который успешен в онлайне и объединяет профессионалов, любителей и болельщиков по всему миру. Турнир «Сборная – России» - пример того, как спорт может стать прекрасной платформой для благотворительности и помощи медицинскому персоналу региональных больниц.
По инициативе сильнейших российских гроссмейстеров Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда Тимченко с 12 по 14 мая проведет первый благотворительный онлайн-турнир «Сборная – России». Информационным партнером выступит телеканал «Матч ТВ».

На данный момент на счет турнира поступило 24 миллиона рублей, однако сбор средств еще продолжается. Общий призовой фонд будет распределен одинаково вне зависимости от мест, занятых шахматистами, среди восьми региональных больниц, специализирующихся на лечении больных коронавирусом. Еще до старта участники определили, какому именно медицинскому учреждению они будут помогать. По итогам турнира Фонд Тимченко передаст средства индивидуальной защиты и медицинские товары в 10 регионов.

Геннадий Тимченко: «Шахматы объединяют вокруг себя людей образованных, имеющих широкие взгляды и умеющих принимать важные решения, и этот турнир тому подтверждение. Спортсмены, которые в период кризиса берут на себя ответственность и привлекают к своей инициативе внимание всей страны, заслуживают безусловного уважения, и я рад возможности поддержать этот проект».

Благотворительный турнир соберет звездный состав:

Владимир Крамник – 14-й чемпион мира, обладатель Кубка мира (2013 год), трехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад, победитель командного чемпионата мира и Европы в составе сборной России.

Ян Непомнящий – чемпион Европы и России (2010 год), двукратный победитель командного чемпионата мира и чемпион Европы в составе сборной России.

Александр Грищук – чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу, двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в составе сборной России.

Сергей Карякин – самый молодой гроссмейстер в истории, вице-чемпион мира (2016), обладатель Кубка мира (2015), чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный чемпион мира в составе сборной России.

Петр Свидлер – восьмикратный чемпион России, обладатель Кубка мира (2011), пятикратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в составе сборной России.

Евгений Томашевский – чемпион Европы (2009), двукратный чемпион России, победитель командного чемпионата мира и командного чемпионата Европы в составе сборной России.

Эрнесто Инаркиев – чемпион Европы (2016), двукратный победитель Высшей лиги чемпионата России.

Александр Рязанцев – чемпион России (2016), тренер мужской сборной России.

Расписание: 12 мая – первый круг (7 туров); 13 мая – второй круг (7 туров); 14 мая – полуфиналы и финал. Начало партий – в 15:00 по московскому времени.

Местом проведения станет одна из популярнейших игровых платформ lichess.org.

Соревнование в прямом эфире в полном объеме покажет тематический канал «Матч! Страна». На федеральном «Матч ТВ» запланированы ежедневные обзорные программы, а также финал. Благотворительный шахматный онлайн-турнир «Сборная — России» можно будет также увидеть на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «Матч!».

Справочная информация:

Федерация шахмат России (ФШР) (с 1992 по 2019 год — Российская шахматная федерация) — общероссийская общественная организация, объединяющая шахматные федерации российских регионов и являющаяся членом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Федерация создана в 1992 году как преемник Шахматной федерации СССР.

Высшим руководящим органом по уставу является съезд федерации, который созывается не реже чем раз в четыре года. Кроме того, коллегиальным руководящим органом является Наблюдательный совет федерации, в который входят пять вице-президентов и 26 представителей региональных федераций. С 2014 года единым исполнительным органом является Президент Российской шахматной федерации (с 2019 года — Федерации шахмат России). Президентом ФШР является Андрей Филатов.

ФШР выступает непосредственным организатором целого ряда российских и международных турниров, в том числе Высшей лиги чемпионата России, Командного чемпионата России и международного турнира «Белая ладья». Под эгидой Федерации шахмат России также проходят Чемпионат России по рапиду и блицу, Кубок России, Рапид Гран-при и Детский Кубок России.

Официальный сайт Федерации шахмат России: http://ruchess.ru

Фонд Тимченко – один из крупнейших семейных фондов в России, который был создан в 2010 году для достижения долгосрочных социальных результатов и объединения проектов благотворительности семьи Тимченко. Деятельность фонда направлена на социокультурное развитие российских регионов, решение проблем социального сиротства, развитие непрофессионального детского спорта и поддержку старшего поколения. Эти стратегические направления нацелены на позитивные и устойчивые изменения в социальной сфере. Программы Фонда реализуются с фокусом на развитии малых территорий.

Официальный сайт Фонда Тимченко: http://timchenkofoundation.org/

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