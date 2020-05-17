Лагно выиграла мемориал Стейница

Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла женский турнир мемориала первого чемпиона мира Вильгельма Стейница.
В рамках онлайн-турнира 10 участниц провели по 18 партий в блиц за три дня соревнований. Сегодня Лагно одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Всего Екатерина набрала 12 очков из 18 возможных. Столько же было у китаянки Лэй Тинцзе. Победителя пришлось определять в армагеддоне, и россиянка, играя черными фигурами, обыграла китайскую шахматистку.
А вот как распределились остальные места в турнирной таблице:
3. Жансая Абдумалик (Казахстан) – 11,5 очков
4. Александра Костенюк (Россия) – 10,5
5. Тань Чжунъи (Китай) – 10
6. Сарасадат Хадемальшарьех (Иран) – 9
7. Антоанета Стефанова (Болгария) – 9
8. Мари Себаг (Франция) – 8,5
9. Элизабет Петц (Германия) – 4,5
10. Дейзи Кори Тельо (Перу) – 3.