Лагно выиграла мемориал Стейница 10 участниц турнира провели 18 партий в блиц за три дня.

Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла женский турнир мемориала первого чемпиона мира Вильгельма Стейница.

В рамках онлайн-турнира 10 участниц провели по 18 партий в блиц за три дня соревнований. Сегодня Лагно одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Всего Екатерина набрала 12 очков из 18 возможных. Столько же было у китаянки Лэй Тинцзе. Победителя пришлось определять в армагеддоне, и россиянка, играя черными фигурами, обыграла китайскую шахматистку.

А вот как распределились остальные места в турнирной таблице:

3. Жансая Абдумалик (Казахстан) – 11,5 очков

4. Александра Костенюк (Россия) – 10,5

5. Тань Чжунъи (Китай) – 10

6. Сарасадат Хадемальшарьех (Иран) – 9

7. Антоанета Стефанова (Болгария) – 9

8. Мари Себаг (Франция) – 8,5

9. Элизабет Петц (Германия) – 4,5

10. Дейзи Кори Тельо (Перу) – 3.