Карлсен выиграл мемориал Стейница, Дубов – второй, а Свидлер – третий

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выиграл мужской турнир мемориала Вильгельма Стейница. Второе и третье места достались россиянам – соответственно Даниилу Дубову и Петру Свидлеру.
За три дня онлайн-турнира, посвященного памяти первого чемпиона мира по шахматам австрийца Вильгельма Стейница, 10 гроссмейстеров провели по 18 партий в блиц.
Сегодня в заключительный день соревнований Карлсен одержал три победы и трижды сыграл вничью. В сумме норвежец набрал 12 очков из 18 возможны, а первое место по итогам турнира гарантировал себе досрочно – за тур до конца.
Лидировавший после двух дней Дубов потерпел три поражения подряд, один раз выиграл и две партии свел вничью. В итоге Даниил набрал 10 очков и финишировал вторым.
Вот как выглядит итоговая таблица:
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 12 очков
2. Даниил Дубов (Россия) – 10
3. Петр Свидлер (Россия) – 9,5
4. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 9
5. Джеффри Сюн (США) – 9
6. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 9
7. Бу Сянчжи (Китай) – 8,5
8. Антон Коробов (Украина) – 8,5
9. Давид Антон Гихарро (Испания) – 7,5
10. Александр Грищук (Россия) – 7
Напомним, что женский турнир мемориала Стейница выиграла россиянка Екатерина Лагно.