Карлсен выиграл мемориал Стейница, Дубов – второй, а Свидлер – третий - Советский спорт
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17 мая 2020 22:56ШахматыШарафудинов Виктор

Карлсен выиграл мемориал Стейница, Дубов – второй, а Свидлер – третий

В онлайн-турнире принимали участие 10 гроссмейстеров.

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выиграл мужской турнир мемориала Вильгельма Стейница. Второе и третье места достались россиянам – соответственно Даниилу Дубову и Петру Свидлеру.

За три дня онлайн-турнира, посвященного памяти первого чемпиона мира по шахматам австрийца Вильгельма Стейница, 10 гроссмейстеров провели по 18 партий в блиц.

Сегодня в заключительный день соревнований Карлсен одержал три победы и трижды сыграл вничью. В сумме норвежец набрал 12 очков из 18 возможны, а первое место по итогам турнира гарантировал себе досрочно – за тур до конца.

Лидировавший после двух дней Дубов потерпел три поражения подряд, один раз выиграл и две партии свел вничью. В итоге Даниил набрал 10 очков и финишировал вторым.

Вот как выглядит итоговая таблица:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 12 очков

2. Даниил Дубов (Россия) – 10

3. Петр Свидлер (Россия) – 9,5

4. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 9

5. Джеффри Сюн (США) – 9

6. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 9

7. Бу Сянчжи (Китай) – 8,5

8. Антон Коробов (Украина) – 8,5

9. Давид Антон Гихарро (Испания) – 7,5

10. Александр Грищук (Россия) – 7

Напомним, что женский турнир мемориала Стейница выиграла россиянка Екатерина Лагно.

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