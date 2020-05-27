Дубов выиграл матч у Карякина со счетом 3:0

Следует отметить, что во второй партии в выигрышной позиции в сильном цейтноте Карякин зевнул ладью.
Таким образом, завтра Дубов сыграет первый полуфинальный матч с кем-то из китайских гроссмейстеров - Юй Яньи или Дин Лиженем. Их матч еще продолжается.
Во втором полуфинале встречаются американский гроссмейстер Хикару Накамура (США) и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
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