Дубов выиграл матч у Карякина со счетом 3:0 Даниил Дубов обыграл Сергея Карякина в четвертьфинальном матче интернет-турнира.

Следует отметить, что во второй партии в выигрышной позиции в сильном цейтноте Карякин зевнул ладью.

Таким образом, завтра Дубов сыграет первый полуфинальный матч с кем-то из китайских гроссмейстеров - Юй Яньи или Дин Лиженем. Их матч еще продолжается.

Во втором полуфинале встречаются американский гроссмейстер Хикару Накамура (США) и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.