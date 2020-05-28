Дубов обыграл Дин Лиженя в первом полуфинале, второй матч – завтра - Советский спорт
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28 мая 2020 21:13ШахматыШарафудинов Виктор

Дубов обыграл Дин Лиженя в первом полуфинале, второй матч – завтра

Продолжается онлайн-турнир по быстрым шахматам.

В первом полуфинальном матче турнира Lindores Abbey Rapid Challenge российский гроссмейстер Даниил Дубов обыграл китайца Дин Лиженя.

Каждый матч состоит максимум из четырех партий. Сначала Дубов и Дин обменялись победами белыми фигурами, третья партия завершилась вничью, а в четвертой россиянин превзошел китайца, играя черными.

В другом полуфинале действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в трех партиях одолел американца Хикару Накамуру.

Вторые матчи полуфинальных серий состоятся завтра 29 мая, а третьи (в случае необходимости) – 30 мая.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом в 150 тысяч долларов – второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном.

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