Дубов обыграл Дин Лиженя в первом полуфинале, второй матч – завтра

В первом полуфинальном матче турнира Lindores Abbey Rapid Challenge российский гроссмейстер Даниил Дубов обыграл китайца Дин Лиженя.
Каждый матч состоит максимум из четырех партий. Сначала Дубов и Дин обменялись победами белыми фигурами, третья партия завершилась вничью, а в четвертой россиянин превзошел китайца, играя черными.
В другом полуфинале действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в трех партиях одолел американца Хикару Накамуру.
Вторые матчи полуфинальных серий состоятся завтра 29 мая, а третьи (в случае необходимости) – 30 мая.
Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом в 150 тысяч долларов – второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном.
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