Дубов обыграл Дин Лиженя в первом полуфинале, второй матч – завтра Продолжается онлайн-турнир по быстрым шахматам.

В первом полуфинальном матче турнира Lindores Abbey Rapid Challenge российский гроссмейстер Даниил Дубов обыграл китайца Дин Лиженя.

Каждый матч состоит максимум из четырех партий. Сначала Дубов и Дин обменялись победами белыми фигурами, третья партия завершилась вничью, а в четвертой россиянин превзошел китайца, играя черными.

В другом полуфинале действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в трех партиях одолел американца Хикару Накамуру.

Вторые матчи полуфинальных серий состоятся завтра 29 мая, а третьи (в случае необходимости) – 30 мая.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом в 150 тысяч долларов – второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном.