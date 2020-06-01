Дубов проиграл первый матч финала онлайн-турнира против Накамуры Вторая виртуальная встреча состоится завтра.

Завершился первый матч финала онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Российский шахматист Даниил Дубов уступил американцу Хикару Накамуре.

Две первые партии выиграл Накамура, в третьей Дубов взял верх, играя белыми, а четвертая завершилась вничью.

Второй матч финальной серии будет сыгран завтра 2 июня. Если Дубов добьется успеха, в среду 3 мая проведут третью решающую виртуальную встречу.

Призовой фонд второго онлайн-турнира, организованного действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, составляет 150 тысяч долларов.