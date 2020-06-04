Юбилейный шахматный матч «Космос – Земля» состоится 9 июня

9 июня в главном зале московского Музея космонавтики состоится шахматный матч между Космосом и Землей, организованный московским Музеем космонавтики, госкорпорацией «Роскосмос», Федерацией шахмат России и социальной сетью ВКонтакте. Партия пройдет ровно полвека спустя после первой шахматной партии «Космос-Земля», которая была сыграна 9 июня 1970 года.

В матче примут участие лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Анатолий Иванишин и космонавт Иван Вагнер, которые будут вести сражение с борта Международной космической станции. Представитель «Земли» — чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Сергей Карякин. Он будет вести партию из московского Музея космонавтики.

Прямой эфир с комментариями на русском и английском языках будет организован Федерацией шахмат России, госкорпорацией «Роскосмос» и московским Музеем космонавтики. Посмотреть трансляцию на русском языке можно в социальной сети ВКонтакте, матч с комментариями на английском языке будет транслироваться на youtube-канале Роскосмоса. Как и 50 лет назад, право первого хода будет предоставлено космическому экипажу.