Владимир Федосеев: Карлсен опасается Дубова? Он опасается всех ближайших соперников

- Перед плей-офф Карлсена спросили, что вы думаете о возможном вашем матче с Дубовым. Тот ответил, что Даниил знает, какие позиции некомфортны для него и может это использовать. Получается, чемпион мира опасается Дубова?

- Мне кажется, Магнус в разумной степени опасается всех своих ближайших соперников. Он хорошо знает как сильные, так и свои слабые стороны. Но ситуация с Даней – особенная, они же с Карлсеном работали вместе.

Мы помним, как Аниш Гири поработал с Владимиром Крамником. Перед этим счет в классике у них был 7-0 в пользу Крамника, а затем Гири выиграл у Владимира Борисовича три партии.