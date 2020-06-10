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10 июня 15:41
автор: Волохов Юрий

Владимир Федосеев: Карлсен опасается Дубова? Он опасается всех ближайших соперников

Гроссмейстер Владимир Федосеев из того же поколения, что и Даниил Дубов. Поэтому мы попросили его прокомментировать победу Дубова в онлайн-турнире, организованном Магнусом Карлсеном.

- Перед плей-офф Карлсена спросили, что вы думаете о возможном вашем матче с Дубовым. Тот ответил, что Даниил знает, какие позиции некомфортны для него и может это использовать. Получается, чемпион мира опасается Дубова?
- Мне кажется, Магнус в разумной степени опасается всех своих ближайших соперников. Он хорошо знает как сильные, так и свои слабые стороны. Но ситуация с Даней – особенная, они же с Карлсеном работали вместе.

Мы помним, как Аниш Гири поработал с Владимиром Крамником. Перед этим счет в классике у них был 7-0 в пользу Крамника, а затем Гири выиграл у Владимира Борисовича три партии.

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Владимир Федосеев: Карлсен опасается Дубова? Он опасается всех ближайших соперников
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