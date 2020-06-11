Карякин сыграл с главой Москомспорта

Московскую шахматную студию на Тверском бульваре открыли онлайн-партией между чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу Сергеем Карякиным и руководителем Департамента спорта города Москвы Алексеем Александровичем Кондаранцевым. Комментировала встречу гроссмейстер, ведущая «Матч ТВ» Эльмира Мирзоева. Перед началом игры руководитель Департамента спорта ответил на несколько вопросов ведущей. Так Алексей Кондаранцев обратил внимание, что периодически играет в шахматы, но для подготовки к игре с Сергеем Карякиным «полночи не спал, вспоминал как ходят фигуры», при этом пообещал побороться с гроссмейстером. Также руководитель Москомспорта отметил, что следит за активностью участников турниров проекта «Московский киберспорт».

В четверг, 11 июня главная столичная платформа по киберспортивным дисциплинам «Московский Киберспорт», созданная Федерацией компьютерного спорта Москвы и Федерацией Шахмат Москвы при поддержке Департамента Спорта города Москвы, запустила первую в городе шахматную онлайн-студию.

– С одной стороны эта мера – проведение турниров проекта «Московский киберспорт» исключительно в формате онлайн – была вынужденной, с учетом всех ограничительных мер, которые были введены в городе. Но с другой – мы понимаем, какой в целом есть интерес к киберспортивным дисциплинам и всерьез задумываемся о том, чтобы после снятия всех ограничений уделять этому более серьезное, системное значение, – рассказал Кондаранцев.

Встреча проводилась в блиц-формате, при этом Сергей Карякин играл вслепую. Встреча завершилась вничью.

Всего за первый месяц работы столичной платформы по киберспортивным дисциплинам было проведено 13 шахматных онлайн-турниров, в которых приняли участие почти 5 000 человек. Впереди – продолжение соревнований и борьба за общий призовой фонд в 550 000 рублей, который будет разыгран в июле по итогам всех турниров.

Проект «Московский Киберспорт» был создан с целью поддержать людей в непростых условиях вынужденной самоизоляции, а также познакомить с новыми видами спорта и приобщить к регулярным занятиям и тренировкам онлайн, в том числе по шахматам.