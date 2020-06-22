Карлсен, Артемьев и Грищук вышли в плей-офф

Завершился квалификационный раунд онлайн-турнира в группе А «Тура Магнуса Карлсена» по быстрым шахматам. В плей-офф из этой группы вышли чемпион мира Магнус Карлсен и два российских гроссмейстера Владислав Артемьев и Александр Грищук. Увы, Даниил Дубов, занимавший после первого круга второе место, стал пятым лишним в группе из шести участников.
Второй круг в группе В пройдет завтра. В этой группе один представитель России – Ян Непомнящий. Он после первого
Статистика
Chessable Masters
Результаты в группе А.
6-й тур. Грищук – Дубов – 0,5:0,5, Карлсен – Накамура – 1:0, Харикришна – Артемьев – 0:1
7-й тур. Дубов – Артемьев – 1:0, Накамура – Грищук – 0,5:0,5, Карлсен – Харикришна – 0,5:0,5.
8-й тур. Грищук – Карлсен – 0,5:0,5, Артемьев – Накамура – 0,5:0,5, Харикришна – Дубов – 0,5:0,5.
9-й тур. Дубов – Карлсен – 0:1, Артемьев – Грищук – 0,5:0,5, Харикришна – Накамура – 0,5:0,5.
10-й тур. Карлсен – Артемьев – 0,5:0,5, Накамура – Дубов – 1:0, Грищук – Харикришна –1:0.
Итоговое положение в группе А. 1. Карлсен – 6. 2. Артемьев - 6. 3. Накамура – 5. 4. Грищук - 5. Дубов – 5. 6. Харикришна – 3.
Участники
Группа А. Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура (США), Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев (все – Россия), Пентала Харикришна (Индия).
Группа В. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Дин Лижень (Китай), Ян Непомнящий (Россия), Фабиано Каруана (США), Теймур Раджабов (Азербайджан), Аниш Гири (Голландия).