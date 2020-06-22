Карлсен, Артемьев и Грищук вышли в плей-офф

Завершился квалификационный раунд онлайн-турнира в группе А «Тура Магнуса Карлсена» по быстрым шахматам. В плей-офф из этой группы вышли чемпион мира Магнус Карлсен и два российских гроссмейстера Владислав Артемьев и Александр Грищук. Увы, Даниил Дубов, занимавший после первого круга второе место, стал пятым лишним в группе из шести участников.

Второй круг в группе В пройдет завтра. В этой группе один представитель России – Ян Непомнящий. Он после первого

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Результаты в группе А.