В Международный день шахмат ФИДЕ объявила о поддержке российской постановки мюзикла «Шахматы»

2020 год – особенный для поклонников шахматного и театрального искусств. 17 октября при поддержке ФИДЕ состоится премьера первой в истории российской постановки легендарного мюзикла «Шахматы», прототипы героев которого – четыре выдающихся гроссмейстера и в том числе три чемпиона мира, главный из которых – Анатолий Карпов, вдохновивший авторов мюзикла композиторов и солистов ABBA Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса (мюзикл MAMMA MIA!) и либреттиста сэра Тима Райса (рок-опера «Иисус Христос – Cуперзвезда», мюзиклы «Эвита», «Красавица и Чудовище», «Аладдин», «Король Лев»).

Аркадий Дворкович, Президент ФИДЕ:

«Шахматы – эффектная постановка, соединяющая прекрасную музыку, бунтарский дух и магию шахматных фигур. В основе сюжета – драматургия противостояния незаурядных личностей и нравственного выбора, при этом контраст эмоций и контраст черно-белых фигур создают удивительно цельное произведение. ФИДЕ не могла не поддержать российскую премьеру мюзикла «Шахматы», которая спустя более трех десятков лет с момента создания, наконец, пришла и к российскому зрителю. Вообще для России шахматы больше, чем просто спорт, и неслучайно главным героем мюзикла является именно советский гроссмейстер. Сегодня шахматы в нашей стране переживают период ренессанса, и российская премьера мюзикла “ШАХМАТЫ” – знаковое событие, объединяющее искусство и спорт».

Дмитрий Богачев, театральный продюсер, художественный руководитель Театра МДМ:

«Мюзикл «Шахматы», который не зря называют феноменом театральной сцены, в наши дни неожиданно приобрел особую актуальностью. Он повествует о битве советского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Но за великими победами и горькими поражениями – всегда конкретные люди, живущие эмоциями, действующие на пределе возможностей, каждый со своей непростой судьбой! С 17 октября и ежедневно этот уникальный спектакль будет идти в Театре МДМ».