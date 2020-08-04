«Белая ладья» пройдет в онлайн-формате

В соревнованиях принимают участие команды, сформированные из учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте 14 лет и моложе.
В составе команды: 6 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки), 1 тренер и 1 шахматный арбитр.
В финале сыграют победители регионального этапа от каждого субъекта Российской Федерации. Отборочные соревнования проводятся по 31 августа включительно, в очном или заочном формате.
Заявки на участие в финале подаются до 12:00 МСК 10 сентября.
В финальном турнире команды делятся на две группы, которые играют по швейцарской системе в 7 туров:
Группа «А» – команды субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов;
Группа «Б» – команды субъектов Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Коллективы, занявшие 1-4 места в группах, определяют сильнейших по нокаут-системе.
За соревнованиями можно будет следить в режиме «онлайн» на сайте https://www.chessking.com/.
Напомним, в 2020 году «Белая ладья» пройдет в 51-й раз.
Турнир проводится при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «ФосАгро».
– Турнир «Белая ладья» занимает особое место в нашем календаре, имеет давнюю историю и свои уникальные традиции. После возрождения «Белой Ладьи» в 2014 году ее финал стал международным, а на 50-й юбилейный турнир в июне 2019 года в Дагомыс приехали 80 российских и 25 зарубежных дружин - от Бразилии до Ирландии. Хочется выразить особую благодарность нашим партнерам, в частности – Фонду Тимченко, за многолетнюю поддержку «Белой ладьи», – отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
– В этом году эпидемическая ситуация внесла свои коррективы во все сферы жизни. Однако благодаря современным технологиям шахматы продолжают развиваться и в период пандемии. Поэтому нами было принято решение провести 51-й финал «Белой ладьи» в режиме «онлайн», – рассказал руководитель программы «Спорт» Фонда Тимченко Игорь Барадачев.
Одновременно с «Белой ладьей» пройдет итоговое мероприятие проекта «Шахматы в школах» – «Дебют», а также будут организованы семинары и конференция.