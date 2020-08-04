«Белая ладья» пройдет в онлайн-формате

В соревнованиях принимают участие команды, сформированные из учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте 14 лет и моложе.

В составе команды: 6 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки), 1 тренер и 1 шахматный арбитр.

В финале сыграют победители регионального этапа от каждого субъекта Российской Федерации. Отборочные соревнования проводятся по 31 августа включительно, в очном или заочном формате.

Заявки на участие в финале подаются до 12:00 МСК 10 сентября.

В финальном турнире команды делятся на две группы, которые играют по швейцарской системе в 7 туров: