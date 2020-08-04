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«Белая ладья» пройдет в онлайн-формате
04 августа 14:42
автор: Юрий Волохов

«Белая ладья» пройдет в онлайн-формате

Финал всероссийских соревнований «Белая ладья» пройдет с 20 сентября по 2 октября. Школьники сыграют в онлайн-формате.

В соревнованиях принимают участие команды, сформированные из учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте 14 лет и моложе.

В составе команды: 6 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки), 1 тренер и 1 шахматный арбитр.

В финале сыграют победители регионального этапа от каждого субъекта Российской Федерации. Отборочные соревнования проводятся по 31 августа включительно, в очном или заочном формате.

Заявки на участие в финале подаются до 12:00 МСК 10 сентября.

В финальном турнире команды делятся на две группы, которые играют по швейцарской системе в 7 туров:

Группа «А» – команды субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов;

Группа «Б» – команды субъектов Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Коллективы, занявшие 1-4 места в группах, определяют сильнейших по нокаут-системе.

За соревнованиями можно будет следить в режиме «онлайн» на сайте https://www.chessking.com/.

Напомним, в 2020 году «Белая ладья» пройдет в 51-й раз.

Турнир проводится при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «ФосАгро».

Турнир «Белая ладья» занимает особое место в нашем календаре, имеет давнюю историю и свои уникальные традиции. После возрождения «Белой Ладьи» в 2014 году ее финал стал международным, а на 50-й юбилейный турнир в июне 2019 года в Дагомыс приехали 80 российских и 25 зарубежных дружин - от Бразилии до Ирландии. Хочется выразить особую благодарность нашим партнерам, в частности Фонду Тимченко, за многолетнюю поддержку «Белой ладьи», отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В этом году эпидемическая ситуация внесла свои коррективы во все сферы жизни. Однако благодаря современным технологиям шахматы продолжают развиваться и в период пандемии. Поэтому нами было принято решение провести 51-й финал «Белой ладьи» в режиме «онлайн», рассказал руководитель программы «Спорт» Фонда Тимченко Игорь Барадачев.

Одновременно с «Белой ладьей» пройдет итоговое мероприятие проекта «Шахматы в школах» «Дебют», а также будут организованы семинары и конференция.

источник: «Советский спорт»
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