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17 августа 17:27
автор: Юрий Волохов

Сборная России начнет онлайн Олимпиаду матчем с болгарами

Первым соперником сборной России на первой шахматной онлайн Олимпиаде ФИДЕ станет команда Болгарии, сообщает сайт Федерации шахмат России.

Первая онлайн Олимпиада ФИДЕ вступает в финальную стадию. Самое масштабное интернет-событие началось 25 июля на крупнейшей платформе Chess.com и стало заменой 44-й Всемирной шахматной Олимпиады, перенесенной на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

На старт онлайн Олимпиады вышли 163 команды из стран, входящих в ФИДЕ. В составе каждой команды - 6 основных участников и 6 запасных, включая минимум трех женщин, двух юниоров и юниорок.

Четыре отборочных этапа прошли с 25 июля по 16 августа. Решающий этап соревнований, в котором участвуют сильнейшие «посеянные» команды и команды, победившие в предварительном отборе, стартует 21 августа.

Рейтинг-фаворит турнира - сборная России - вместе с другими сильнейшими командами начинает выступление с финальной стадии. В ТОП-дивизионе 40 команд поделены на четыре группы.

Соперниками россиян в группе станут команды Алжира, Англии, Армении, Болгарии, Египта, Марокко, Румынии, Турции и Хорватии. В первом туре россияне сыграют с болгарской сборной. Начало матчей – в 17:00 по московскому времени.

12 лучших команд из ТОП-дивизиона сыграют в плей-офф (27-30 августа), где определят победителя по нокаут-системе.

Контроль времени – 15 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев;

Юноши: Андрей Есипенко, Алексей Сарана;

Женщины: Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина;

Девушки: Полина Шувалова, Маргарита Потапова.

Капитан команды – международный гроссмейстер Александр Мотылев.

источник: «Советский спорт»
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