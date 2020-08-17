Сборная России начнет онлайн Олимпиаду матчем с болгарами

Первая онлайн Олимпиада ФИДЕ вступает в финальную стадию. Самое масштабное интернет-событие началось 25 июля на крупнейшей платформе Chess.com и стало заменой 44-й Всемирной шахматной Олимпиады, перенесенной на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

На старт онлайн Олимпиады вышли 163 команды из стран, входящих в ФИДЕ. В составе каждой команды - 6 основных участников и 6 запасных, включая минимум трех женщин, двух юниоров и юниорок.

Четыре отборочных этапа прошли с 25 июля по 16 августа. Решающий этап соревнований, в котором участвуют сильнейшие «посеянные» команды и команды, победившие в предварительном отборе, стартует 21 августа.

Рейтинг-фаворит турнира - сборная России - вместе с другими сильнейшими командами начинает выступление с финальной стадии. В ТОП-дивизионе 40 команд поделены на четыре группы.

Соперниками россиян в группе станут команды Алжира, Англии, Армении, Болгарии, Египта, Марокко, Румынии, Турции и Хорватии. В первом туре россияне сыграют с болгарской сборной. Начало матчей – в 17:00 по московскому времени.