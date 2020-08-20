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20 августа 22:16
автор: Виктор Шарафудинов

Карлсен обыграл Накамуру и стал победителем Гранд-финала онлайн-турнира

Норвежец одержал победу в армагеддоне.

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен стал победителем онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour, обыграв американца Хикару Накамуру.

После шести партий седьмого матча финальной серии счет был 3-3. В армагеддоне гроссмейстеры не выявили победителя, но поскольку Накамура играл белыми фигурами, победа досталась норвежцу.

Общий счет решающего матча Гранд-финала – 4-3 в пользу Карлсена.

Магнус получит 140 тысяч долларов. Общий призовой фонд турнира, который продолжался с 9 по 20 августа, составляет 300 тысяч.

источник: «Советский спорт»
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Карлсен обыграл Накамуру и стал победителем Гранд-финала онлайн-турнира
Норвежец одержал победу в армагеддоне.
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