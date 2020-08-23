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23 августа 20:47
автор: Юрий Волохов

Российские шахматисты вышли в следующий этап онлайн-олимпиады

Завершился отборочный групповой этап первой в истории онлайн-олимпиады ФИДЕ. Сборная России выиграла все матчи и заняла первое место за тур до финиша.

Россияне набрали 18 матчевых очков, на 5 баллов опередив сборную Болгарии. Третьей финишировала команда Армении (12 очков).

Россияне играли в группе С, соперниками наших шахматистов были команды Болгарии, Турции, Хорватии, Алжира, Марокко, Англии, Египта, Армении и Румынии.
Таким образом, сборная России отобралась в четвертьфинал, который пройдет 28 августа. Соперник россиян в четвертьфинале определится 27 августа по итогам предварительного раунда плей-офф, в котором сразятся сборные, занявшие 2-3 места в своих группах.

За сборную России выступают: Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Андрей Есипенко, Алексей Сарана, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

В серии плей-офф команды играют по два матча, в случае ничьей победитель определяется в армагеддоне.


источник: «Советский спорт»
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