Сборная России обыграла команду США и вышла в финал

В Международный день шахмат ФИДЕ объявила о поддержке российской постановки мюзикла «Шахматы»

20 июля, в Международный день шахмат, который с 1966 года отмечается по инициативе Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), фасад главной мюзикловой сцены России – Театра МДМ преобразился: его украсила самая большая в мире стильная черно-белая афиша мюзикла «Шахматы» с символикой ФИДЕ – изящной фигурой шахматного коня на фоне глобуса.