Сборная России обыграла команду США и вышла в финал

В первом мини-матче россияне победили со счетом 3,5:2,5. Александра Костенюк выиграла у Татев Абрамян, Александра Горячкина победила Анну Затонских. Вничью завершились партии Грищук - Со, Шенкленд - Дубов и Есипенко – Шонг. Полина Шувалова проиграла Энни Ванг.
Второй матч закончился вничью. Ян Непомнящий обыграл Сэмюэля Шенкленда, Александра Костенюк выиграла у Анны Затонских. Шувалова победила Ванг.
Александр Грищук уступил Уэсли Со, Андрей Есипенко - Джеффри Шонгу, а Горячкина - Кариссе Йип.
Победив с общим счетом 1,5:0,5, сборная России стала финалистом онлайн-олимпиады ФИДЕ.
Соперником россиян в финале станет команда Индии, которая выиграла у сборной Польши.
источник: «Советский спорт»