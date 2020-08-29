Федерация шахмат России: Сборную России ждет ураганная битва в финале Олимпиады

Напомним, что россияне обыграли команду США. В финале соперником сборной России станет команда Индии, которая выиграла у сборной Польши.

– Россия вышла в финал Олимпиады – это большой успех, – говорит пиар-директор ФШР Кирилл Зангалис. – Понятно, что виртуальные шахматы никогда не смогут передать атмосферу борьбы глаза в глаза. Но, если правила мирового спорта диктуют такие обстоятельства, все спортсмены находятся в одинаковых условиях.

Сегодня мы в упорной борьбе переиграли шахматистов из США. Это дорогого стоит. Я лично общался с ребятами из Азербайджана, которые выставили сильнейший состав и уступили в драматичном поединке команде Польши. Так вот, до сих пор парни не могут спать, так переживают. Это все равно спорт и спорт жестокий. Нас ждет решающий бой с очень сильной сборной Индии. И надеюсь, что наши ребята уснут спокойно. Но для этого придется очень серьезно поработать. На кону – золото и за него будет ураганная битва. Подождем.