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29 августа 21:47

Федерация шахмат России: Сборную России ждет ураганная битва в финале Олимпиады

Пиар-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис назвал выход сборной России в финал онлайн-олимпиады ФИДЕ большим успехом.

Напомним, что россияне обыграли команду США. В финале соперником сборной России станет команда Индии, которая выиграла у сборной Польши.

– Россия вышла в финал Олимпиады – это большой успех, – говорит пиар-директор ФШР Кирилл Зангалис. – Понятно, что виртуальные шахматы никогда не смогут передать атмосферу борьбы глаза в глаза. Но, если правила мирового спорта диктуют такие обстоятельства, все спортсмены находятся в одинаковых условиях.

Сегодня мы в упорной борьбе переиграли шахматистов из США. Это дорогого стоит. Я лично общался с ребятами из Азербайджана, которые выставили сильнейший состав и уступили в драматичном поединке команде Польши. Так вот, до сих пор парни не могут спать, так переживают. Это все равно спорт и спорт жестокий. Нас ждет решающий бой с очень сильной сборной Индии. И надеюсь, что наши ребята уснут спокойно. Но для этого придется очень серьезно поработать. На кону – золото и за него будет ураганная битва. Подождем.

источник: «Советский спорт»
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